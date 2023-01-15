Цитаты недели: Шаймиев — о Рахимове, Путин — о валянии дурака, Толмачев — о пиве и лимонаде

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Позади еще одна неделя нового 2023 года. В Башкирии простились с человеком-эпохой — умер первый президент республики Муртаза Рахимов, а в Белоруссии — настроились на дальнейшее сближение с Россией во вопросам безопасности. Глава государства Владимир Путин раскритиковал главу Минпромторга Дениса Мантурова за отсутствие контрактов на авиационных предприятиях страны и поручил загрузить их работой. В Госдуме поддержали инициативу Татарстана по запрету продажи энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О Муртазе Рахимове

Многолетняя политическая, экономическая и общественная деятельность Муртазы Губайдулловича во благо родной республики достойна глубокого уважения и является примером верного служения своему народу. Ему удалось достойно пройти самые сложные, судьбоносные для Башкортостана и всей страны годы. Для нас памятна работа высших органов власти Татарстана и Башкортостана по урегулированию ряда непростых проблем в перестроечное время. Я благодарен Муртазе Губайдулловичу за многолетнее плодотворное сотрудничество, нас связывали не только деловые, но и дружеские, братские отношения, как и между нашими народами.

11 января на 89-м году жизни умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Возглавив республику в непростое время — в 1993 году, он оставался у руля 17 лет. Соболезнования в числе многих других выразил первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он как никто другой знает и помнит, сколько сил в судьбоносные 90-е годы пришлось приложить Муртазе Рахимову ради родной республики и ее народа.

Об отсутствии контрактов на авиазаводах

У вас сверстано, но контрактов нет. Я же вам говорю. Давайте после, сейчас закончим совещание. Что мы тут с вами пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас «все сверстано».

С критикой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, получившего в прошлом году статус вице-премьера, обрушился глава государства Владимир Путин. Поводом для нареканий стало отсутствие контрактов у авиационных предприятий страны — президенту не понравилось, что работа по импортозамещению самолетов затягивается и происходит только на бумаге, а на деле заводы стоят без заказов. В Кремле заявили, что это обычный рабочий процесс. «Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая и темп жесткий», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



О сотрудничестве с Россией

Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать. Идти от жизни. В противном случае все сломаем.

Белоруссия остается верным соратником России в ее противостоянии с Западом. Это в очередной раз подтвердил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, жизнь подтолкнула две страны к укреплению сотрудничества в вопросах безопасности Союзного государства. И она с каждым днем подталкивает ко все большему сближению и решению вопросов в этой сфере, уверен президент Белоруссии. «Возникнет необходимость — будем решать», — заверил он.

О движении вперед

При всем уважении к прошлому, прошлое — это прошлое, то, от чего нужно отталкиваться. Когда ты начинаешь переоценивать свой бесценный опыт и знания и это тебя греет — это очень опасное состояние. Нужно все время двигаться вперед. Как только застынешь, застрянешь — все. Тем более сейчас мир настолько быстро изменяется, что нужно быть все время на острие.

В мире, где все быстротечно, важно не зацикливаться на прошлом и не останавливаться на достигнутом, а продолжать всегда идти вперед, заявил в интервью «Реальному времени» заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев. По его словам, «то, что предстоит сделать, намного крупнее и интереснее, чем то, что было сделано раньше».



Об успехе Камилы Валиевой

Я бы объективно отдал победу Камиле Валиевой. Она прошла большие испытания, собралась, помогла команде завоевать медаль. Не каждый спортсмен выдержит такую травлю. Она заслужила победу, несмотря на достижения Александра Овечкина, Александра Большунова и Анны Щербаковой. Но даже без этой истории Валиева стала бы самой популярной. Если бы она стала олимпийской чемпионкой и блестяще выступила на Олимпиаде, все равно опередила бы всех.

Спортсменом ушедшего 2022 года, согласно опросу ВЦИОМ, россияне назвали 16-летнюю фигуристку, уроженку Казани Камилы Валиевой, имя которой запомнил, пожалуй, каждый житель страны во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Кто-то с этим выбором не согласился, а кто-то уверен, что юная спортсменка, прошедшая через допинговый скандал, по праву заслужила это звание. Среди последних — руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он отметил, что у Камилы Валиевой спортивный дух — несмотря на стресс и травлю, она не сдалась и не ушла из фигурного катания, а на Олимпиаде, хоть и осталась в одиночном катании без медали, помогла завоевать золото команде. Однако, по мнению Рената Лайшева, даже без такой известности, пусть и связанной со скандалом, Камила Валиева все равно была бы «номером один».

О вреде энергетиков

Энергетики наносят вред молодому организму, просто ребята о таких вопросах обычно не задумываются. Они в таком возрасте, когда лимонад покупать — поздно, а пиво — еще рано, еще нельзя (зачем — другой вопрос). Выбирать лимонад уже считается детским поступком. Какой удар по сердцу и печени подростки себе наносят, какой вред организму в целом получается, сколько часов или дней будущей жизни украдет банка энергетика, понимание этого придет, но позже.

После принятия Татарстаном закона о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, тему подняли на федеральном уровне — в Госдуму уже поступил аналогичный законопроект. Главный аргумент сторонников защиты детей и подростков от этого напитка — удар по здоровью неокрепших организмов, которые даже не осознают всю серьезность последствий от употребления этой продукции. Как считает депутат Госдумы Александр Толмачев, с помощью энергетиков несовершеннолетние хотят почувствовать себе взрослее, не переходя при этом черту в виде напитков для взрослых. Он уверен, что со временем любители вредных газировок поймут свою ошибку. Вопрос лишь в том, успеют ли они прийти к осознанию вовремя.

