Россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом 2022 года

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В России 7% опрошенных назвали спортсменом 2022 года фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву, сообщает ВЦИОМ. На втором месте лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист Александр Овечкин (4%).

Спортсменами 2022 года жители России также считают олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову и серебряного призера ОИ в Пекине Александру Трусову. Их назвали по 2% респондентов.

Как сообщает ВЦИОМ, содержательный ответ на вопрос о спортсменах 2022 года дала треть опрошенных россиян. 14% респондентов назвали бывших и действующих чемпионов по фигурному катанию.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в декабре прошлого года Камила Валиева заняла 2-е место в женском одиночном катании на чемпионате России. За свою короткую и произвольную программу 16-летняя спортсменка получила в общей сложности 247,32 балла.

Чемпионкой России стала 15-летняя Софья Акатьева, набравшая 249,74 балла. «Бронза» у Елизаветы Туктамышевой — 241,72 балла.

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Татьяна Демина