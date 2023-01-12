«Ой как далеко зашли»: Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в вопросах безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва «далеко зашли» в вопросах безопасности. Об этом сообщает «БелТА».

— Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли, — отметил белорусский лидер.

Фото: kremlin.ru

Также Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия стали ближе в вопросах безопасности в связи с событиями на международной арене.

— То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать. Идти от жизни. В противном случае все сломаем, — заключил он.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин и Лукашенко встретились на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер по итогу встречи с Путиным заявил, что они расставили точки над «и», окончательно согласовав массу вопросов.

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Антон Гаврилов