В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет — его внесли депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП.



Закон запрещает продажу энергетиков в зданиях, которые относятся к детским и молодежным организациям, образовательным и медицинским учреждениям, объектам культуры и спорта. Распитие таких напитков несовершеннолетними не допускается в общественных местах.

— <…> молодые люди без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний, — сказано в тексте законопроекта.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

2 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступил в силу 12 ноября. С инициативой введения такого ограничения выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. За нарушение этого запрета она предлагала ввести административную ответственность.

Депутаты поддержали инициативу Ирины Волынец — 23 сентября законопроект приняли в первом чтении, а 20 октября — во втором и третьем чтениях. Теперь за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллонов с газом предусмотрены штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а организациям — от 100 до 150 тысяч.



В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.

В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. В начале января член Комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал, что депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

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Маргарита Головатенко