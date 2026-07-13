Экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова приговорили к двум годам за подкуп арбитров

Кроме того, осужденному запрещено заниматься спортивной деятельностью на срок три года

Фото: Динар Фатыхов

Симоновский суд Москвы приговорил Валерия Скородумова, бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо», к двум годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров, пишет РИА «Новости».

— Суд признает Скородумова виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначает ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — зачитал решение судья.

Кроме того, Скородумову запрещено заниматься спортивной деятельностью на срок три года.

Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке.

Скородумов обвиняется в оказании неправомерного влияния на результаты матчей с участием «Торпедо» совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером команды Ириной Волковой. Дело касается подкупа 13 футбольных арбитров, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) в сезоне 2024—2025 годов. Суммы вознаграждений арбитрам колебались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости матча.

Соболев и Волкова свою вину не признали и сейчас находятся в СИЗО, следствие по их делу еще не завершено.

Ранее сообщалось, что с торгов за 11,6 млн рублей продали конфискованный у экс-судьи арбитража Татарстана BMW X7.

Никита Егоров