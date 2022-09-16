А вот кому котельную: семь «милицейских» домов в Казани остались без поставщика тепла

Микрорайон рядом с Академией правосудия обеспечивается горячей водой по временной схеме

Как выяснило «Реальное время», жильцы семи девятиэтажек, построенных для МВД у Южной трассы Казани с мая «висят» на волоске от замерзания. Поставщик тепла, который долгое время пытался «стрясти» с населения плату за теплопотери по пути от котельной к домам, окончательно вышел из игры и «самоликвидируется», а муниципалитет, которому владельцы котельной пытались ее передать еще три года назад, организовал снабжение домов горячей водой по временной схеме. Подробности истории «никому не нужной» котельной и «горячей» судебной тяжбы — в нашем материале.

Котельную поделили



У казанского поставщика тепловой энергии ООО «Теплоснабинвест», которое по окончании отопительного сезона этой весной отказалось обеспечивать теплом жителей семи девятиэтажек на улице 2-й Азинской, и казанского индивидуального предпринимателя Рафаэля Афлятунова могут отнять котельную. Причем действуя строго по закону — судебный процесс об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения инициировала Прокуратура Республики Татарстан. При этом желание прокуратуры совпадает с желанием собственников котельной, которые еще три с половиной года назад пытались передать ее безвозмездно на баланс исполкома.

Котельную построили вместе с этими домами по заказу МВД РТ, она была общим имуществом собственников жилья, которые обслуживаются тремя ТСЖ. В прошлом году ТСЖ «Лето», «Маяк» и «Алтай» зарегистрировали права собственности в целом на 4/5 котельной, а 1/5 общей долевой собственности в 2014 году зарегистрировал ИП Афлятунов. Он еще до регистрации права собственности передал свою долю в доверительное управление ТСЖ «Жилстрой» (как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», аффилированное ООО «Теплоснабинвест» через учредителей и руководителей).

Котельную построили вместе с домами по заказу МВД РТ, она была общим имуществом собственников жилья. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Получили иск от прокуратуры

В течение длительного времени вначале ТСЖ «Жилстрой», а затем ООО «Теплоснабинвест» поставляли в дома тепло и при этом пытались добиться такого размера оплаты энергии, в который были бы заложены затраты на обслуживание котельной и доставку тепловой энергии от котельной к жилым домам. Добиться им этого не удалось, зато привлечь внимание надзорных органов сумели.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, 30 марта 2022 года по согласованию с профильным отделом аппарата прокуратуры РТ прокуратурой Советского района Казани к ООО «Теплоснабинвест» был предъявлен иск, целью которого является истребовать из чужого незаконного владения ООО «Теплоснабинвест» в казну Российской Федерации нежилое здание (котельную) с кадастровым номером 16:50:050135:848, на ул. 2-я Азинская, д. 7г в Казани, прекратить право собственности на это здание ООО «Теплоснабинвест», признать право собственности муниципалитета Казани на котельную, запретить Управлению Росреестра по РТ до вступления в законную силу итогового судебного акта регистрировать права, переход прав на спорный объект.

— 16 мая суд вынес определение о передаче дела в Арбитражный суд РТ, — сообщил Галиев. — Иск принят к производству, следующее судебное заседание назначено на 13 октября.

Не хотите платить — будете мыться холодной водой

Судебному иску предшествовал долголетний скандал с отказом собственников котельной обеспечивать жилые дома на 2-й Азинской теплом и горячей водой. Последний акт этой «горячей» драмы разыгрался 5 мая 2022 года, когда ООО «Теплоснабинвест» перекрыло вентили, оставив жителей без тепла. И это, как выяснилось, была не первая попытка компании сбросить с себя обязательства по обогреву «милицейских» домов.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу исполкома Казани с целью выяснить, при каких обстоятельствах над жильцами семи домов нависла угроза «холодного душа» и как проблема обеспечения их теплом решается сегодня.

— Указанные дома с 30 апреля обеспечены горячей водой от котельной «Казэнерго». Обращения исполкома в прокуратуру направлены. После них прокуратура и УФАС направили судебные иски по вопросу законности приобретения «Теплоснабинвестом» данной котельной. Идет разбирательство. В предстоящий сезон дома будут отапливаться от котельной «Казэнерго». В настоящее время идет монтаж и перекладка сетей для переключения потребителей к новому источнику тепла, — ответили нашему изданию в мэрии.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В прокуратуре Татарстана нам рассказали, что, по данным надзорного органа, ООО «Теплоснабинвест» еще в апреле 2019 года уведомило Казгорисполком о прекращении своей деятельности по ресурсоснабжению с окончанием отопительного сезона и просило исполком принять спорную котельную на баланс на безвозмездной основе, то есть отдавало ее даром и просило определить организацию, которая в дальнейшем будет оказывать услугу теплоснабжения населению домов №1, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 3б, 3в по ул. 2-й Азинской. Тогда же Казгорисполком официально предложил ООО «Теплоснабинвест» приостановить вывод котельной из эксплуатации на срок не более чем три года во избежание дефицита тепловой энергии.

— 5 мая 2022 года ООО «Теплоснабинвест» прекратило подачу тепла для преобразования через ИТП горячей воды в семь домов, расположенных по ул. 2-й Азинской, — сообщил Галиев. — 26 мая 2022 года состоялось совещание в исполкоме, на котором были обсуждены вопросы по переподключению этих домов к котельной АО «Казэнерго». А 31 мая была осуществлена подача горячей воды.

Старая проблема и новое решение

В ТСЖ «Маяк» подтвердили «Реальному времени», что уже много лет стоит вопрос об оплате тепла, поставляемого «частной» котельной, поскольку ни потребители, ни «Теплоснабинвест» не хотят брать на себя оплату теплопотерь на пути к жилым домам.



Издание также обратилось в ООО «Теплоснабинвест» с телефонным запросом о причинах прекращения поставок тепла и перспективах работы котельной в новом отопительном сезоне. Не представившаяся сотрудница фирмы заявила, что «вопрос решился», и пообещала передать вопросы собственнику и директору ООО Артуру Елизарову. По получении его комментарий будет опубликован.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По жалобам ООО «УК «Лето» и ТСЖ «Маяк» на неправомерное прекращение подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома на 2-й Азинской Татарстанское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В ведомстве учли и перенаправленное в антимонопольный орган прокуратурой обращение по поводу отказа ООО «Теплоснабинвест» в заключении с жителями домов прямых договоров на поставку тепла. «Со стороны <…> поступило предложение передать котельную и сети теплоснабжения <…> по договорам аренды, купли-продажи или концессионным соглашениям, однако ООО «Теплоснабинвест» данную процедуру не осуществило», — отмечается в определении о возбуждении дела.

Справедливости ради надо отметить, что это не первое дело, которое УФАС возбуждает в связи с действиями компании, обеспечивающей поставку тепла от котельной на 2-й Азинской.

В декабре 2016 года УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства ТСЖ «Жилстрой», выразившемся в установлении экономически необоснованных цен на тепловую энергию, поставляемую в дома, обслуживаемые ТСЖ «Маяк», ТСЖ «Жилстрой», ТСЖ «Алтай», ТСЖ «Лето»; на обслуживание котельной, расположенной по адресу: ул.2-я Азинская, д. 7.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Однако впоследствии Арбитражный суд РТ пришел к выводу, что «ТСЖ «Жилстрой» не является теплоснабжающей организацией, так как ему не принадлежит на праве собственности или ином законном основании котельная и тепловая сеть, оно не производит закупку энергоресурсов (газ, вода) для производства тепловой энергии, оно не производит тепловую энергию и не осуществляет ее продажу потребителям (населению).



Соответственно, ТСЖ «Жилстрой» никаких экономически необоснованных тарифов на тепловую энергию не устанавливало и установить не могло».

Остается добавить, что ТСЖ «Жилстрой» работает в обычном режиме, а ООО «Теплоснабинвест», которое специализируется на торговле паром и горячей водой, по данным сервиса «СПАРК», с мая 2022 года находится в стадии ликвидации. Почему оно ликвидируется, может рассказать только его директор и бенефициар Артур Елизаров, который пока на связь с «Реальным временем» не вышел. Внешне предпосылок к этому нет: компания за 2021 год заработала 15,555 млн и завершила его с чистой прибылью в 1,07 миллиона.