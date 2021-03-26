Власти Казани пообещали начать проектирование школы в поселке Привольный

Власти Казани планируют начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на встрече с жителями.



Для строительства в поселке уже определили участок — он расположен на ул. Фиалковой. Сейчас, как сообщил Гафаров, Казань будет обращаться к президенту Татарстана для выделения финансирования на проектирование. Он подчеркнул, что для возведения школы понадобится некоторое время:

«Нужно понимать, что школа не появится как по мановению волшебной палочки — на это нужно время. Сначала необходимо провести сети — канализацию, воду», — приводит его слова мэрия города.

Также Гафаров призвал жителей оформить проживание детей по адресам в поселке. Всего в настоящий момент в нем зарегистрировано 120 детей — остальные официально проживают по другим адресам. По словам Гафарова, властям нужна реальная картина — то есть основания, чтобы планировать строительство школ.

Администрация Советского района провела подомовой обход, чтобы уточнить реальное количество детей. По результатам обхода выяснилось, что в четырех поселках проживает 4,3 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. детей, из них 1 095 детей дошкольного возраста и 1 186 — школьного.

Фото: kzn.ru

Напомним, в соцсети появился видеоролик, в котором дети выстроили собой слово «школа». Как объяснили авторы ролика, жители доведены до отчаяния: они устали бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации. В посте они обращаются к президенту республики Рустаму Минниханову. «Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции.

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщала, что властям известно о проблеме в этих поселках. По ее словам, работа уже началась, пока нет своей школы, речь идет об организации школьного автобуса. Известно, что заключение о необходимости строительства школы в Вишневке прокуратура вынесла несколько лет назад. Чтобы узнать, в чем причина бездействия, Лилия Галимова посоветовала обратиться в прокуратуру.

Не оставил без внимания ситуацию и лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он призвал Минобороны заняться этой проблемой и упомянул быстрое решение проблемы с нехваткой коронавирусных госпиталей.

Маргарита Головатенко