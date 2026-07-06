В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности

Сообщение об опасности было опубликовано 6 июля в 21:45 по местному времени

В Новосибирской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС региона в официальном канале.

Сообщение об опасности было опубликовано 6 июля в 21:45 по местному времени (17:45 мск). Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами. Также гражданам советуют не подходить к окнам. В случае нахождения на улице или в транспорте рекомендуется проследовать в ближайшее укрытие.

Ранее режим опасности атаки беспилотников в регионе не объявлялся, сообщает «Интерфакс».

Губернатор Омской области сообщил об атаке БПЛА на региональный НПЗ. Эта атака стала первым случаем для региона с начала СВО.

Наталья Жирнова