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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов жары

07:00, 07.07.2026

Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов жары
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с, днем местами порывами до 15—20 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов. В утренние часы возможен туман.

Зульфат Шафигуллин

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