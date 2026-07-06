МИД РФ потребовал от Швеции обеспечить безопасность российского посольства
6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон, которой вручена нота протеста
МИД России выразил решительный протест Швеции в связи с атакой беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщили в ведомстве.
6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон, которой вручена нота протеста. Российская сторона заявила о неприемлемости бездействия шведских властей в вопросах обеспечения безопасности диппредставительств.
В МИД РФ потребовали от Швеции соблюдения Венской конвенции и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».