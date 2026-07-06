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МИД РФ потребовал от Швеции обеспечить безопасность российского посольства

16:37, 06.07.2026

6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон, которой вручена нота протеста

МИД РФ потребовал от Швеции обеспечить безопасность российского посольства
Фото: Татьяна Демина

МИД России выразил решительный протест Швеции в связи с атакой беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщили в ведомстве.

6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон, которой вручена нота протеста. Российская сторона заявила о неприемлемости бездействия шведских властей в вопросах обеспечения безопасности диппредставительств.

В МИД РФ потребовали от Швеции соблюдения Венской конвенции и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов.

Наталья Жирнова

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