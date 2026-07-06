МИД РФ потребовал от Швеции обеспечить безопасность российского посольства

6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон, которой вручена нота протеста

Фото: Татьяна Демина

МИД России выразил решительный протест Швеции в связи с атакой беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщили в ведомстве.

6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон, которой вручена нота протеста. Российская сторона заявила о неприемлемости бездействия шведских властей в вопросах обеспечения безопасности диппредставительств.

В МИД РФ потребовали от Швеции соблюдения Венской конвенции и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов.

Наталья Жирнова