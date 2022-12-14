Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование (ОМС и ДМС) к 2030 году, следует из стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года.

Объединение ОМС и ДМС в одну систему указано в списке основных задач стратегии. В сфере инвестиционного страхования жизни предложено вытеснить мисселинг долевым страхованием жизни, развить страхование как инструмент долгосрочных сбережений, а еще развить страхование критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подходы к развитию медстрахования обсуждались с рынком. Регуляторы считают, что логичным будет ввести в России вариант, при котором ДМС будет ОМС-дополняющей системой, тогда как сейчас они являются скорее «параллельно существующими», сообщает «РИА Новости».

Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предполагает объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Он начнет работу 1 января 2023-го, однако переходный период может занять два года.



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Маргарита Головатенко