В Казани и районах РТ ожидаются кратковременные дожди и грозы

С 9 по 10 июля республика окажется под влиянием антициклона с более сухой и теплой погодой, местами воздух прогреется до 32 градусов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и колебаниями температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.



7 июля в Татарстане прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами сильный ветер до 15—20 м/с и возможен град. Осадки ожидаются преимущественно днем в западной части республики и в Казани, а также ночью и вечером на востоке. Температура воздуха составит ночью +12—17 градусов, днем — +24—29 градусов.

Реальное время / realnoevremya.ru

8 июля местами пройдут небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается. С 9 по 10 июля регион окажется под влиянием антициклона с более сухой и теплой погодой, местами воздух прогреется до +32 градусов. В конце недели снова возможны кратковременные грозовые дожди.

Напомним, что в Альметьевском районе усилили меры безопасности у водных объектов. Меры введены в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у водоемов.

Наталья Жирнова