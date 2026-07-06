Производство текстиля в Татарстане показало отрицательный рост

По данным Татарстанстата, производство текстиля в республике за год упало на 13,9%, а одежды выросло на 3,9%

Фото: Динар Фатыхов

Индекс производства текстильных изделий в Татарстане за январь — май 2026 года составил 86,1% относительно аналогичного периода прошлого года, объем сократился на 13,9%.

— Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство текстильных изделий» в мае 2026 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 79,6%, — следует из данных Татарстанстата.

При этом производство одежды в республике показало устойчивый рост. За пять месяцев 2026 года рост производства одежды составил 103,9%, что превышает показатели января — мая 2025 года на 3,9%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован рост промышленного производства по итогам января — мая 2026 года — индекс составил 106,7%.

Вадим Вахрушев