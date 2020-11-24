Сабиров Рустэм Ильдусович
Общая информация
Родился 17 июня 1963 года.
Образование
Окончил Казанский инженерно-строительный институт, Казанский государственный университет и университет управления «ТИСБИ».
Трудовая деятельность
1992-2009 гг. — занимал пост генерального директора ОАСО «Промышленная страховая компания».
1998 г. — стал победителем конкурса по программе правительства США и стажировался в страховых компаниях Америки.
2009-2010 гг. — генеральный директор ОАО «Страховая группа МСК.
2010-2015 гг. — вице-президентом АО «Страховая группа МСК», директор филиала «ПСК Казань».
2016 г. — проработал на посту директора по региону РТ компании «Зетта Страхование».
С 2017 г. — директор ООО «ПолисСервисКонсалтинг».
Более 10 лет проработал на посту президента Союза страховщиков Татарстана. Член Всероссийского Союза страховщиков, член координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, ул Декабристов, 85Б
- Телефон: (843)260-70-07
- Email: pp@psk-kzn.ru
- Сайт: http://psk-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 24.11.2020