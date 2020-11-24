Сабиров Рустэм Ильдусович

Общая информация

Родился 17 июня 1963 года.

Образование

Окончил Казанский инженерно-строительный институт, Казанский государственный университет и университет управления «ТИСБИ».

Трудовая деятельность

1992-2009 гг. — занимал пост генерального директора ОАСО «Промышленная страховая компания».

1998 г. — стал победителем конкурса по программе правительства США и стажировался в страховых компаниях Америки.

2009-2010 гг. — генеральный директор ОАО «Страховая группа МСК.

2010-2015 гг. — вице-президентом АО «Страховая группа МСК», директор филиала «ПСК Казань».

2016 г. — проработал на посту директора по региону РТ компании «Зетта Страхование».

С 2017 г. — директор ООО «ПолисСервисКонсалтинг».

Более 10 лет проработал на посту президента Союза страховщиков Татарстана. Член Всероссийского Союза страховщиков, член координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан.





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