В Казани планируют сделать каток около «Чаши»

Сейчас его концепция находится в проработке

Фото: Роман Хасаев

В Казани у центра семьи «Казан» («Чаша») планируют открыть каток. Об этом заявил директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Александр Шавлиашвили на «деловом понедельнике».



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы ставим для себя главную цель — увеличивать продолжительность посещения Казани с двух до трех дней, и будем добиваться этого с помощью появления новых достопримечательностей, которые могли бы закрыть логику формирования вот этого третьего дня присутствия. Планов много, таких проектов порядка 10, они будут поэтапно реализовываться в течение последующих пяти лет, — заявил он после ДП, его слова приводит пресс-служба комитета.

Среди проектов — Казанский зооботанический сад. Недавно туда привезли двух слонов, в следующем году он пройдет первый этап полной реконструкции .

— Вторым проектом станет зимний объект — сейчас находится в проработке концепция большого основного катка Казани. Предварительно, местом его размещения будет «Чаша», — заключил Александр Шавлиашвили.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что на площади у «Чаши» ежегодно устанавливают главную елку Казани.

Денис Петров