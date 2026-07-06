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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

07:00, 06.07.2026

Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град

Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления 15—20 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина

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