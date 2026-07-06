Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления 15—20 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».