Путину доложили о доступе к важным сервисам при отключении интернета

Доклад для президента подготовило правительство страны

Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению доступа россиян к ключевым сервисам в случае ограничений интернета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.



— Доклад представлен президенту в установленные сроки, — передает ТАСС.

Документ был подготовлен во исполнение поручения, которое глава государства дал на совещании в апреле.

Ранее президент РФ поручил проработать механизм, который гарантировал бы работу портала госуслуг, платежных систем и сервисов записи к врачу даже в периоды отключения сети.

Вадим Вахрушев