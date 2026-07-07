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Путину доложили о доступе к важным сервисам при отключении интернета

08:43, 07.07.2026

Доклад для президента подготовило правительство страны

Путину доложили о доступе к важным сервисам при отключении интернета
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению доступа россиян к ключевым сервисам в случае ограничений интернета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

— Доклад представлен президенту в установленные сроки, — передает ТАСС.

Документ был подготовлен во исполнение поручения, которое глава государства дал на совещании в апреле.

Ранее президент РФ поручил проработать механизм, который гарантировал бы работу портала госуслуг, платежных систем и сервисов записи к врачу даже в периоды отключения сети.

Вадим Вахрушев

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