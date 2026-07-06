Татарстанцы стали больше тратить в кафе и ресторанах
По данным Татарстанстата, оборот общепита в республике за январь — май 2026 года вырос на 7,8% — до 45,8 млрд рублей
Оборот общественного питания в Татарстане за январь — май 2026 года вырос на 7,8% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года и составил 45,7 млрд рублей.
При этом показатели каждого месяца превышали уровень прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в марте — 8,9% по сравнению с мартом 2025 года, следует из динамики индексов.
Ранее сообщалось, что специалисты банковской отрасли стали самыми высокооплачиваемыми в Казани — средняя зарплата достигла 163 тыс. рублей, а столица Татарстана заняла 26-е место по уровню доходов в ведущих отраслях экономики.
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