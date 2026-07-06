В Татарстане резко снизилось производство медикаментов

Производство лекарств в Татарстане упало на 26% в мае, а в первом квартале рост составлял 6,5%

Фото: Артем Дергунов

Объем выпуска лекарственных средств и медицинских материалов в Татарстане в мае 2026 года, по сравнению с маем 2025 года, сократился на 26,2% за год, следует из данных Татарстанстата. За январь — май 2026 года падение производства составило 8,1%.

— Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» в мае 2026 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 73,8%, — сообщает Татарстанстат.



При этом в первом квартале 2026 года индекс производства лекарственных средств составлял 106,5% по сравнению с январем — мартом 2025 года. Таким образом, производство медикаментов демонстрировало уверенный рост в начале года, однако к маю динамика сменилась на отрицательную.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года аптечные продажи в Казани сократились на 3%, а средний чек составил 7 030 рублей.

Вадим Вахрушев