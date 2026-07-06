Экс-министра обороны Грузии приговорили к 2,6 года колонии

Уголовное дело связано с попыткой штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября 2025 года

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачану (Бачо) Ахалаю к двум годам и шести месяцам лишения свободы за призывы к насильственному свержению действующей власти, сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело связано с попыткой штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября 2025 года. По данным прокуратуры, Ахалая был одним из организаторов этих событий. Сам бывший министр вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Ахалая занимал пост министра обороны Грузии в 2009—2012 годах. В декабре 2025 года он был арестован по делу о попытке штурма президентской резиденции.

Напомним, что ранее Грузия и Казахстан приняли решение вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Соответствующую декларацию подписали глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Наталья Жирнова