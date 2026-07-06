В Татарстане начнут выплачивать 1,15 млн рублей врачам из других стран и регионов РФ за переезд в республику

Для получения выплаты необходимо трудоустройство в медорганизации, подведомственные Минздраву РТ, на полную ставку с заключением трудового договора минимум на три года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили порядок единовременных выплат врачам дефицитных специальностей, которые переезжают работать в республику. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина РТ.

Размер выплаты составит 1,15 млн рублей на одного специалиста. Программа будет действовать в 2026 году и финансироваться из бюджета РТ.

Получить выплату смогут врачи, переехавшие из других регионов России, а также иностранные специалисты с видом на жительство или разрешением на проживание на срок не менее трех лет. Обязательным условием является отсутствие недавнего стажа работы в медучреждениях и отсутствие обязательств по целевому обучению.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для получения выплаты необходимо трудоустройство в медорганизации, подведомственные Минздраву РТ, на полную ставку с заключением трудового договора минимум на три года. Также предусмотрен конкурсный отбор, который учитывает укомплектованность учреждений и перечень дефицитных специальностей. Выплата перечисляется в течение 30 дней после заключения договора. В случае досрочного увольнения средства подлежат возврату, за исключением отдельных предусмотренных случаев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с раисом Татарстана отметил, что в республике наблюдается нехватка врачей.

— Есть, я знаю. Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии, будем их [врачей — прим. ред.] со стороны приглашать. Это вы правильно зацепили нас за слабое место <...> Мы поправим, — ответил президенту Рустам Минниханов.

Наталья Жирнова