Девять авиабомб и 811 дронов было уничтожено над Россией за сутки

Об этом сообщили в Минобороны России

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 820 воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, были сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 153 районах.

Напомним, что в Финляндии рассматривают вариант полного закрытия Финского залива для граждан. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Финский залив был временно закрыт для судов 4 июля во время атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. По словам главы Минобороны Финляндии, такие меры были введены с целью обеспечения безопасности.

Ранее Кабмин РФ распорядился закрыть ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией.



Наталья Жирнова