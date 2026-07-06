В Казани на одну вакансию претендуют 10 человек

Конкуренция на рынке труда Казани за год выросла почти вдвое: сейчас на одну вакансию претендуют 10 соискателей против 6 год назад. Особенно острая ситуация сложилась в IT, строительстве, культуре и образовании. При этом работодатели по-прежнему нуждаются в кадрах — в июне открыто почти 17 тысяч вакансий

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года рынок труда Казани вошел в новую фазу — конкуренция за рабочие места заметно выросла. Если год назад на одну вакансию приходилось 6,2 резюме, то сейчас этот показатель достиг 10,3. Об этом свидетельствуют данные портала «Работа России» и службы занятости города.

— В июне 2026 года в Казани было размещено 16 682 вакансии против чуть более 8 тысяч годом ранее, — сообщает портал «Работа России».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом общее количество резюме с начала года выросло на 31% и достигло 65 135, тогда как число вакансий в июне составило почти 17 тысяч. Больше всего специалистов требуется в строительстве (53% от всех вакансий), промышленности (14%) и социальной сфере (6%).

Несмотря на высокую конкуренцию, официальная безработица в Казани остается на рекордно низком уровне — 0,25%. С начала года в центры занятости обратились 5639 человек, из них трудоустроены 2445. В среднем поиск подходящей работы в столице Татарстана занимает около двух месяцев, а казанцы все чаще отдают предпочтение комфортным условиям труда, даже если это означает меньшую зарплату.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по числу вакансий в медицинской сфере, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Свердловской области и Краснодарскому краю.

Вадим Вахрушев