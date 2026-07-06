Министр транспорта РТ: в Казани сохраняется дефицит кадров в транспортной отрасли свыше 30%

В условиях дефицита кадров рассматривается переход к бескондукторным системам оплаты проезда

Фото: Максим Платонов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов отметил кадровый дефицит в транспортной отрасли. Наиболее остро проблема ощущается в Казани, где нехватка специалистов превышает 30%. Об этом он сообщил в ходе обсуждения развития отрасли во время совместного выездного заседания двух парламентских комитетов Госсовета РТ — по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

В условиях дефицита кадров рассматривается переход к бескондукторным системам оплаты проезда, однако, по словам министра, такое решение может привести к снижению собираемости платежей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ханифов назвал приоритетной задачей цифровизацию общественного транспорта и полное оснащение его датчиками подсчета пассажиропотока. Об этом он сообщил в ходе обсуждения развития отрасли.

По словам министра, на данный момент целевые показатели достигнуты лишь в двух муниципалитетах — Зеленодольском районе (80%) и Набережных Челнах (100%). В качестве базовой модели для внедрения по всей республике будет использован опыт Набережных Челнов.

В республике обновляются пассажирские автобусы, в Нижнекамске и Челнах поменяют трамваи, а в Казани скорость трамваев хотят довести до 40 км/ч. Об этих и многих других аспектах развития транспорта и дорожного хозяйства республики на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал Фарит Ханифов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Наталья Жирнова