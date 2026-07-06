Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу вакансий в медицинской сфере

Почти 40% врачей в России совмещают работу из-за дефицита кадров

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан оказался в топ-5 российских регионов по числу вакансий в медицинской сфере. Об этом сообщают «Известия».

В летний период больше всего вакансий в медицинской сфере зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане.

При почти 40% врачей в России совмещают работу из-за дефицита кадров, большинство из них работают в нескольких клиниках. В числе наиболее востребованных профессий называются врачи-терапевты, неврологи, процедурные медсестры, хирурги и врачи УЗИ-диагностики.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом зарплаты в медицинской сфере остаются невысокими, отмечают эксперты.

— Если достойная сумма получается за счет переработок и ночных смен, это не удержание, а отсроченная текучесть. Специалист может формально получать больше, но платить за это своим здоровьем, — заявила HR-директор мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова.

Ранее стало известно, что в Татарстане направят 300 млн рублей на выплаты врачам дефицитных специальностей. Речь идет о кадрах, которые прибыли в республику из других субъектов России.

Зульфат Шафигуллин