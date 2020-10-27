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АО Городская Клиническая Больница № 12 г. Казани

Медицина

Общая информация

АО «Городская Клиническая Больница № 12 г. Казани» входит в число 5 крупнейших лечебных объединений в Российской Федерации по акционерной форме собственности.

Больница оказывает квалифицированную специализированную лечебно-диагностическую и консультативную помощьв системе ОМС, ДМС, а также на коммерческой основе в круглосуточном режиме все дни недели, как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Руководитель — Ахметов Рамиль Уелович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, ул Лечебная, 7
  • Телефон: (843) 570-68-11
  • Email: ао12@mail.ru
  • Сайт: http://www.gkb12.ru/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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