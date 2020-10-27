АО Городская Клиническая Больница № 12 г. Казани
Общая информация
АО «Городская Клиническая Больница № 12 г. Казани» входит в число 5 крупнейших лечебных объединений в Российской Федерации по акционерной форме собственности.
Больница оказывает квалифицированную специализированную лечебно-диагностическую и консультативную помощьв системе ОМС, ДМС, а также на коммерческой основе в круглосуточном режиме все дни недели, как в условиях стационара, так и амбулаторно.
Руководитель — Ахметов Рамиль Уелович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, ул Лечебная, 7
- Телефон: (843) 570-68-11
- Email: ао12@mail.ru
- Сайт: http://www.gkb12.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020