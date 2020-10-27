АО Городская Клиническая Больница № 12 г. Казани

Общая информация

АО «Городская Клиническая Больница № 12 г. Казани» входит в число 5 крупнейших лечебных объединений в Российской Федерации по акционерной форме собственности.

Больница оказывает квалифицированную специализированную лечебно-диагностическую и консультативную помощьв системе ОМС, ДМС, а также на коммерческой основе в круглосуточном режиме все дни недели, как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Руководитель — Ахметов Рамиль Уелович.

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