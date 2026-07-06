В Татарстане 459 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ — это топ-3 по регионам

Рекорд у Санкт-Петербурга, где 100 баллов набрали 914 выпускников

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан оказался в лидерах по числу стобалльников за ЕГЭ в основной период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

В Татарстане в 2026 году 100 баллов за ЕГЭ получили 459 выпускников. В лидерах по этому показателю оказались Санкт-Петербург (рекорд — 914 стобалльников), Московская область (836), Татарстан (459) и Краснодарский край (416).

В регионах Северного Кавказа, кроме Ставропольского края, количество стобалльников оказалось низким — менее 50 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ-2026.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-5 по числу выпускников со 100 баллами на ЕГЭ-2026:

Санкт-Петербург — 914 стобалльников; Московская область — 836 стобалльников; Татарстан — 459 стобалльников; Краснодарский край — 416 стобалльников; Ростовская область — 216 стобалльников.

В прошлом году стобалльников в Татарстане было 313, по этому показателю республика также вошла в топ-5 по стране. При этом в 2024 году таковых было 366, а в 2023-м — 196.

Ранее сообщалось, что в российские университеты ограничили платный прием по ряду специальностей, что привело к сокращению платных мест в вузах Татарстана почти вдвое.

Зульфат Шафигуллин