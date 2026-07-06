Минприроды перевыполнило план по доходам бюджета почти на 40 млрд рублей

При плане в 122,2 млрд рублей сверхплановые поступления составили 39,8 млрд рублей

Фото: Маргарита Головатенко

В 2025 году Минприроды России, а также подведомственные ему агентства и службы перевыполнили план по доходам федерального бюджета. Как сообщил глава ведомства Александр Козлов в Госдуме, при плане в 122,2 млрд рублей сверхплановые поступления составили 39,8 млрд рублей.

Объем финансирования трех госпрограмм министерства в 2025 году составил 231,6 млрд рублей, исполнение — 231,2 млрд рублей.

По сравнению с 2024 годом эффективность реализации госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» выросла на 1,5%, программы «Охрана окружающей среды» — на 0,2%. При этом показатель госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» оценен в 94,2%.

Минприроды является исполнителем этих трех программ и национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее, в середине мая, в Тверской суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Дениса Буцаева, ранее занимавшего пост заместителя министра природных ресурсов и экологии. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, его объявили в розыск.

Зульфат Шафигуллин