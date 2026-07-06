Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией

Он отдельно отметил заинтересованность Еревана в участии в Евразийском экономическом союзе и в стабильной работе предусмотренных договором механизмов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны развивать конструктивное сотрудничество с Россией и решать возникающие вопросы в двусторонних отношениях. Об этом он сказал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

— Мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией, — подчеркнул Пашинян, отметив, что после парламентских выборов в Армении встреча стала «хорошим поводом, чтобы сверить часы».

Он также упомянул наличие отдельных проблемных вопросов между странами и выразил готовность к их обсуждению. Пашинян отдельно отметил заинтересованность Еревана в участии в Евразийском экономическом союзе и в стабильной работе предусмотренных договором механизмов.

Ранее премьер‑министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена возобновлять полноценное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, и в случае необходимости примет решение о выходе из нее.

Наталья Жирнова