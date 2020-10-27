Ахметов Рамиль Уелович

Общая информация

Родился 7 октября 1967 года в п. Актюбинский Азнакаевского района ТАССР.

Образование

1993 г.— окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

Трудовая деятельность

1986-1988 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1993-1994 гг. — врач-интерн, акушер-гинеколог родильного дома №1, г. Набережные Челны.

1994-1995 гг. — врач-токсиколог отделения онкологии Городской больницы №2, г. Набережные Челны.

1995-1998 гг. — заместитель главного врача по поликлинической части Городской больницы №2, г. Набережные Челны.

1998-1999 гг. — врач акушер-гинеколог Городской поликлиники №23, г. Казань.

1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Городской клинической больницы №5, г. Казань.

2001-2004 гг. — заместитель начальника по развитию отрасли отдела здравоохранения Приволжского района Управления здравоохранения, г. Казань.

2004-2006 гг. — начальник отдела здравоохранения Кировского района Управления здравоохранения.

2006-2007 гг. — заместитель начальника по информатизации, медицинской технике, по делам ГО и ЧС Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования.

2007-2012 гг. — начальник Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г. Казань.

2012-2015 гг. — руководитель Управления здравоохранения по г. Казани Минздрава РТ.

С августа 2015 г. — генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12».

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», знаком отличия за заслуги в деле охраны здоровья населения города.

Женат, двое детей.

Увлекается спортом (лыжи, волейбол).

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