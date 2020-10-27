Ахметов Рамиль Уелович
Общая информация
Родился 7 октября 1967 года в п. Актюбинский Азнакаевского района ТАССР.
Образование
1993 г.— окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».
Трудовая деятельность
1986-1988 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1993-1994 гг. — врач-интерн, акушер-гинеколог родильного дома №1, г. Набережные Челны.
1994-1995 гг. — врач-токсиколог отделения онкологии Городской больницы №2, г. Набережные Челны.
1995-1998 гг. — заместитель главного врача по поликлинической части Городской больницы №2, г. Набережные Челны.
1998-1999 гг. — врач акушер-гинеколог Городской поликлиники №23, г. Казань.
1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Городской клинической больницы №5, г. Казань.
2001-2004 гг. — заместитель начальника по развитию отрасли отдела здравоохранения Приволжского района Управления здравоохранения, г. Казань.
2004-2006 гг. — начальник отдела здравоохранения Кировского района Управления здравоохранения.
2006-2007 гг. — заместитель начальника по информатизации, медицинской технике, по делам ГО и ЧС Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования.
2007-2012 гг. — начальник Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г. Казань.
2012-2015 гг. — руководитель Управления здравоохранения по г. Казани Минздрава РТ.
С августа 2015 г. — генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Награды и звания
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», знаком отличия за заслуги в деле охраны здоровья населения города.
Женат, двое детей.
Увлекается спортом (лыжи, волейбол).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, ул.Лечебная, 7
- Телефон: (843) 570-68-11
- Email: ao12@mail.ru
- Сайт: http://www.gkb12.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020