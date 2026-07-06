Финляндия может закрыть Финский залив для населения из-за беспилотников

В Минобороны страны заявили о наличии постоянной опасности из-за активности украинских БПЛА

В Финляндии рассматривают вариант полного закрытия Финского залива для граждан. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ.

Финский залив был временно закрыт для судов 4 июля во время атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. По словам главы Минобороны Финляндии, такие меры были введены с целью обеспечения безопасности. При этом он разъяснил, почему власти страны рассматривают полное закрытие залива.

— Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты. Опасные ситуации будут продолжаться, — сказал Хяккянен.

Напомним, ранее Кабмин РФ распорядился закрыть ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией.

Зульфат Шафигуллин