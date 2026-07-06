Собака-робот, фотобудка, чеканка подковы: День молодежи с «ТАИФ-НК»

Нефтепереработчики представили на городском празднике в Нижнекамске инновационную площадку

Фото: Альберт Муклаков

В Нижнекамске отметили День молодежи. Праздничные мероприятия развернулись около ТЦ «Манзара». Одной из самых популярных стала площадка АО «ТАИФ-НК». Для молодежи нефтепереработчики подготовили по-настоящему яркую и насыщенную программу. При входе гостей встречала собака-робот. Это чудо техники сразу привлекало внимание как взрослых, так и детей. Ребята давали команды и пытались погладить железного четвероногого друга.

У девятнадцатилетнего Глеба Егорова папа работает на заводе Бензинов АО «ТАИФ-НК». Поэтому на празднике молодой человек первым делом посетил эту площадку. Взяв в руки молот, он отчеканил себе на память подкову с названием компании.

Альберт Муклаков

— Получилось не с первого раза, пришлось приложить усилия, — признался Глеб, разглядывая на ладони памятный сувенир.

Пока одни чеканили подковы, другие знакомились с деятельностью АО «ТАИФ-НК». В стеклянных колбах были представлены основные виды продукции — автомобильный бензин, дизельное и реактивное топливо, авиационный керосин, гранулированная сера и другие. Здесь же любой желающий мог подробно узнать о вакансиях на предприятии. Работники отдела кадров АО «ТАИФ-НК» давали консультации, объясняя, как можно стать частью большой, дружной и профессиональной команды.

На площадке АО «ТАИФ-НК» гостей ожидал еще один приятный сюрприз — фотобудка с искусственным интеллектом, которая всего через несколько минут выводила готовую фотографию. Нижнекамцы и гости города могли выбрать снимок из множества креативных фоновых изображений.

Альберт Муклаков

Сделать совместную фотографию с внуками на площадку АО «ТАИФ-НК» зашел мастер спорта международного класса, руководитель гоночной команды KAMA TYRES, организатор соревнований по картингу на Кубок АО «ТАИФ-НК» Николай Жаворонков.

— «ТАИФ-НК» — замечательная, прогрессирующая и порядочная компания! Коллектив просто великолепный! С большим удовольствием сделали семейную фотографию с брендом предприятия. Ведь мы один город, единое целое, — признался Николай Жаворонков и, пользуясь случаем, пригласил всех на предстоящие соревнования. — 16 августа всех любителей автоспорта приглашаем на традиционные соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» в Камские Поляны. Подготовка уже началась! Не пропустите!

Заглянули на площадку АО «ТАИФ-НК» и мэр Нижнекамска Радмир Беляев, и заместитель министра по делам молодежи РТ Руслан Семенов.

Альберт Муклаков

— Это замечательная инновационная площадка. Здесь представлены выставка продукции, фотобудка, и большой интерес вызывает робот-собака. Мы всегда вместе с нашими градообразующими предприятиями, а также малым и средним бизнесом участвуем в городских праздниках. Это и День молодежи, и Сабантуй, и сейчас активно готовимся ко Дню города. Участие предприятий очень важно. Такой формат позволяет в неформальной обстановке, не через призму производства, а через различные развлекательные площадки рассказать молодежи о промышленности, чтобы они хотели остаться жить и работать в Нижнекамске, — отметил Радмир Беляев.

Знаковым моментом праздника стало награждение сотрудников молодежной политики и активной молодежи города. Радмир Беляев отметил благодарственными письмами молодых людей за их неравнодушие и самоотверженный труд. Заслуженные награды получили и представители АО «ТАИФ-НК»: инженер отдела охраны окружающей среды Евгения Шпалова, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда цеха №12 НПЗ Роман Федоров и Гулия Сафина, ведущий специалист по культурно-массовой работе и работе с молодежью.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

— Очень приятно оказаться в числе награждаемых. Это еще один стимул, чтобы работать лучше, предлагать для молодежи больше интересных мероприятий, «плюшек» и «фишек». Сегодня у нас проходит еще одно большое спортивное мероприятие — «Спартакиада героев ГК «ТАИФ». Мы успеваем и там, и тут. У нас актив легкий на подъем: только позови — и они уже на мероприятии, — рассказала Гулия Сафина.

День молодежи в Нижнекамске посетили несколько тысяч человек. Площадка АО «ТАИФ-НК» стала тем местом, где молодое поколение объединялось, обменивалось идеями и просто хорошо проводило время.

Лилия Егорова