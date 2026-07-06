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Власти Сербии заявили, что никогда не введут санкции против России

10:57, 06.07.2026

Хотя министр правительства республики Ненад Попович считает, что страна терпит огромное давление

Власти Сербии заявили, что никогда не введут санкции против России
Фото: Stefan Kostić на Unsplash

В Сербии не будут вводить никаких санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра правительства республики Ненада Поповича.

— Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья, — сказал Попович.

Сербские политики прибыли в Екатеринбург, где в эти дни проходит 16-я Международная промышленная выставка «Иннопром».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку до сентября.

Зульфат Шафигуллин

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