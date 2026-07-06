Казани могут вернуть проведение Суперкубка УЕФА по футболу после снятия санкций

РФС получил устные договоренности от УЕФА

Фото: Динар Фатыхов

Отобранные у Санкт-Петербурга и Казани финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА могут быть проведены после снятия санкций с российского футбола. О достижении устной договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести, — сказал Дюков «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изначально планировалось, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен пройти в 2022 году, а матч за Суперкубок УЕФА в Казани в 2023 году. Оба мероприятия были перенесены в другие европейские города из-за наложенных в 2022 году санкций на российский футбол.

Напомним, сборные и клубы из России не выступают в международных турнирах и не проводят крупных футбольных соревнований с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин