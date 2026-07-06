В Татарстане планируют запустить производство 13,5-метровой моторной яхты

Производство требует 100 млн рублей и новых площадей. Сейчас завод в Лаишевском районе делает 10 катеров в год. Покупатели на яхты уже есть

Фото: Сергей Козлов

Татарстанская компания Magniff Marine, которая уже выпускает катера в селе Столбище Лаишевского района, планирует запустить производство 13,5-метровой моторной яхты. Об этом «Реальному времени» рассказал исполнительный директор предприятия Денис Богданов.

Сейчас предприятие занимает цех площадью 1,5 тысячи кв. м и выпускает около 10 катеров в год стоимостью от 6,3 млн рублей. По его словам, 13,5-метровая моторная яхта является уникальной для России.

— Она будет разделена на три зоны, в которых будут располагаться комфортабельные каюты с мебелью, душевыми кабинами, интегрированной кухней, всей необходимой техникой. У нас уже есть потенциальные покупатели, — рассказал директор компании в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Богданов добавил, что для запуска производства требуется порядка 100 млн рублей инвестиций, а также новые производственные площади. Исполнительный директор компании заявил, что с наличием цехов в республике проблем нет, но стоимость аренды сильно выросла и сравнялась с арендой коммерческой недвижимости. При этом потенциальные покупатели на новую яхту уже есть.

Компанией владеет династия Богдановых: основатель Ким Богданов в 60-х годах создал проект моторной лодки с обводами «крыло чайки», известной как «американка». Сейчас производством руководят его внуки — Данил и Денис Богдановы, которые развивают бизнес с 2011 года. Расширение модельного ряда станет новым этапом для предприятия, но требует серьезных вложений.

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Вадим Вахрушев