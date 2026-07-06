Роспотребнадзор: в Татарстане от клещей пострадали более 1,1 тыс. детей

С начала сезона в регионе выявлено 10 случаев клещевого боррелиоза и два завозных случая клещевого энцефалита

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с начала сезона клещевых инфекций за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5 427 человек, в том числе 1 185 детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Казани — 1 847 случаев. В Набережных Челнах зафиксировано 507 обращений, в Альметьевском районе — 330, в Нижнекамском — 315, в Бугульминском — 230, в Зеленодольском — 224, в Елабужском — 183, в Бавлинском — 105, в Заинском — 103, в Азнакаевском — 101, в Чистопольском — 98, в Нурлатском — 95.

С начала сезона в регионе выявлено 10 случаев клещевого боррелиоза и два завозных случая клещевого энцефалита.

Для профилактики клещевых инфекций в республике проведена акарицидная обработка территорий общей площадью более 3 тыс. гектаров, включая парки, скверы, места массового отдыха и территории детских оздоровительных лагерей. Также продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. На сегодняшний день прививки получили 12 317 человек, что составляет 96% от запланированного объема.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости сдачи клещей на исследование для определения риска заражения и назначения профилактики. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова