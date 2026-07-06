В Казани выделили 12,7 млн рублей на трудоустройство подростков

371 школьник уже трудоустроен на заводы, до конца года планируется занять около 1 000 молодых людей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовала масштабная кампания по трудоустройству подростков. Об этом рассказали в мэрии города.

Служба занятости заключила договоры с более чем 30 работодателями, благодаря чему 371 несовершеннолетний уже получил работу на заводах «Элекон», «Казанькомпрессормаш», Казанском электромеханическом заводе, а также в аквапарке и отеле «Ривьера».

— Отдельно город профинансировал создание 150 рабочих мест для юношей и девушек в подростковых клубах Казани, — сообщили в мэрии Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

До конца года планируется трудоустроить около 1 000 школьников от 14 до 18 лет — на эти цели из бюджета выделено 12,7 млн рублей.

Ранее в Казани за 18 млн рублей организовали общегородской школьный выпускной.

Вадим Вахрушев