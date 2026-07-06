В Татарстане среди причин отравлений граждан зафиксировали укусы ядовитых змей
В республике за неделю с 29 июня по 5 июля зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений
В Татарстане за неделю с 29 июня по 5 июля зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений. Об этом сообщили в рамках токсикологического мониторинга Роспотребнадзора РТ.
Большинство пострадавших — мужчины. Среди отравившихся также были дети и подростки. В 17% случаев дети отравились из-за случайного приема опасных веществ по недосмотру взрослых.
Кроме того, за неделю в республике зарегистрировали восемь случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Также среди причин отравлений были укусы ядовитых змей.
Напомним, что в Татарстане с начала сезона клещевых инфекций за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5 427 человек, в том числе 1 185 детей.
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