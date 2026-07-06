В Татарстане среди причин отравлений граждан зафиксировали укусы ядовитых змей

В республике за неделю с 29 июня по 5 июля зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю с 29 июня по 5 июля зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений. Об этом сообщили в рамках токсикологического мониторинга Роспотребнадзора РТ.

Большинство пострадавших — мужчины. Среди отравившихся также были дети и подростки. В 17% случаев дети отравились из-за случайного приема опасных веществ по недосмотру взрослых.

Кроме того, за неделю в республике зарегистрировали восемь случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Также среди причин отравлений были укусы ядовитых змей.

Напомним, что в Татарстане с начала сезона клещевых инфекций за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5 427 человек, в том числе 1 185 детей.

Наталья Жирнова