В Казани 1 августа ограничат движение транспорта из-за авиационного праздника
Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00
В Казани 1 августа 2026 года временно ограничат движение транспорта в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!». Об этом говорится в постановлении городских властей.
Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 и затронут следующие участки:
- улица Сибгата Хакима (обе стороны) — от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;
- улица Бондаренко (обе стороны) — от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.
Помимо этого, будет ограничен доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».
В период проведения мероприятия предусмотрены дополнительные меры безопасности, включая ограничение движения средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, велосипедов и т. д.
Напомним, что КВЗ в 2026 году передаст российским авиакомпаниям новую партию вертолетов Ми-8.
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