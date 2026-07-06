В Казани 1 августа ограничат движение транспорта из-за авиационного праздника

Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00

Фото: Реальное время

В Казани 1 августа 2026 года временно ограничат движение транспорта в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!». Об этом говорится в постановлении городских властей.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 и затронут следующие участки:

улица Сибгата Хакима (обе стороны) — от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;

улица Бондаренко (обе стороны) — от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.

Помимо этого, будет ограничен доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В период проведения мероприятия предусмотрены дополнительные меры безопасности, включая ограничение движения средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, велосипедов и т. д.



Напомним, что КВЗ в 2026 году передаст российским авиакомпаниям новую партию вертолетов Ми-8.

Наталья Жирнова