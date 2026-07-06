Над соседней с Татарстаном Башкирией сбили БПЛА

В течение дня над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 116 украинских беспилотников

Фото: Татьяна Демина

В течение дня над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 116 украинских БПЛА. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены в том числе над соседней с Татарстаном Башкирией. Остальные — над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и Крыма.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке БПЛА на региональный НПЗ. Эта атака стала первым случаем для региона с начала СВО. Помимо этого, в Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности.

Напомним, что в России было предложено ввести налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак беспилотников и нуждающихся в восстановлении мощностей. С такой инициативой выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Наталья Жирнова