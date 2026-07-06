«Яхшы эшлисез»: Мишустин пообщался с Миннихановым на татарском языке
Председатель Правительства РФ посетил стенд Татарстана на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообщался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на татарском языке. Видео разговора опубликовала пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова.
Мишустин посетил стенд Татарстана на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Премьер-министр поздоровался с Миннихановым на татарском языке: «Исэнмесез!», — и выслушал доклад раиса республики.
— Все нормально, здесь наших 40 предприятий и 169 человек, очень хорошо подготовились, спасибо большое! — заявил Минниханов.
После этого Мишустин и раис Татарстана обменялись фразами на татарском языке:
«Яхшы эшлисез», — сказал Мишустин. «Тырышабыз», — ответил Минниханов. На что премьер-министр добавил: "Без булдырабыз».
Напомним, ранее в ходе международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Татарстан и Свердловская область закрепили план сотрудничества до 2030 года.
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