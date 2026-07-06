Мэр Казани: «Целые отрасли зависят от труда гастарбайтеров»

По его словам, местные жители все чаще избегают физической работы и эту ситуацию необходимо переосмыслить

Фото: Динар Фатыхов

В Казани целые отрасли держатся на труде гастарбайтеров, и эту ситуацию необходимо переосмыслить. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, местные жители все чаще избегают физической работы.

— Целые отрасли, в том числе и в Казани, зависят от труда гастарбайтеров. Эти вещи требуют серьезного переосмысления, — подчеркнул градоначальник.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Метшина, новое поколение не готово работать руками, что и создает дефицит кадров в промышленности и строительстве.

Ранее сообщалось, что в Казани на одну вакансию претендуют 10 соискателей, но большинство из них выбирают комфортные условия труда.

Вадим Вахрушев