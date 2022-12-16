Глава Минздрава Татарстана: «К сожалению, COVID еще никуда не ушел»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что медицинская служба Татарстана готова к подъему заболеваемости гриппом.

— К сожалению, COVID еще никуда не ушел. Сейчас ходит либо отдельно Covid и грипп, либо микст-инфекция. Но могу вас заверить — система здравоохранения готова. И лекарственные препараты есть в полном объеме, и коечный фонд готов, и медицинское оборудование. Но надеюсь, что данный вирус будет менее вирулентен, — отметил Марат Садыков.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане ввели ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В частности, установили масочный режим для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике. В регионе усилят режим дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях.

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Диана Фатыхова