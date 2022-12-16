Грипп и ОРВИ в Татарстане: закрытие школы в Альметьевске, выходной для учеников в Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На разобщении находится 338 классов в 82 школах

В Альметьевске полностью закрыли школу из-за эпидемиологической ситуации. Как сообщили в Минобрнауки Татарстана, на такие меры пошли, чтобы избежать большого количества заболевших.

Напомним, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. Сейчас закрыты 338 классов в 82 школах. Это число выросло на 45% — 14 декабря на разобщении были 233 класса в 59 школах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 15 декабря в республике 483 921 школьник и 32 012 учителей проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня в образовательные учреждения не допустили 157 учащихся, c 1 сентября — 9 940 человек.

В Казани отказались от дополнительного выходного

Меж тем в Набережных Челнах в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ ближайшую субботу, 17 декабря, объявили «Днем здоровья» — внеплановым выходным для школьников. В пятницу сделали сокращенный день — каждый урок будет идти по 30 минут.

В казанских учреждениях образования не планируют следовать примеру Челнов — дополнительного выходного там не будет, сообщили «Реальному времени» в Управлении образования города.

Какие ограничения сейчас действуют

Напомним, в Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



Согласно данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Согласно постановлению Роспотребнадзора по Татарстану, жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности. Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

Для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике ввели масочный режим. Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно.

В школах и детских садах, если 20% и более детей отсутствуют по причине заболевания, приостановят учебу.

В Татарстане усилят режим дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте.

Глава Миндортранса Фарит Ханифов сообщил также, что в общественном транспорте Татарстана в ближайшее время не будут вводить масочный режим. Несмотря на это, ношение пассажирами средств индивидуальной защиты в транспорте приветствуется.

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Дарья Пинегина