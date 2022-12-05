«Это сквозная трещина»: нескольким семьям из Азнакаево приходится жить в разваливающемся доме

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Жители аварийного дома в Азнакаево жалуются на сквозные трещины в стенах здания, лопающиеся окна и просевший пол. ГТРК «Татарстан» побывала на месте событий.

Сообщается, что дому всего 10 лет, а здесь уже регулярно случаются протечки и продувы. По словам жителей, по ночам даже можно услышать, как он трещит.

— Это сквозная трещина, мы думали, это штукатурка такая неправильная была. Попробовали. Но она все равно опять пошла до пола, — рассказывает жительница дома Ляйсан Гиниатуллина.

Кроме того, в доме регулярно ломаются двери и лопаются окна. Причина такой явной проблемы — неправильная постройка здания.

— Оказывается, у дома нет, по конструкции не предусмотрен фундамент, вообще. Дом-инвалид. Нет у него. Если даже в дальнейшем что-то делать, уже фундамент на место не посадить, если усилят конструкцию, его как они собираются делать? — объяснил житель Марат Ахметханов.

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Однако, помимо ненадежной конструкции дома, существует еще одна причина таких проблем. Сами железобетонные конструкции не отличаются прочностью. Выяснилось, что застройщиком здания выступает «Команда строительного творчества 2000» под руководством Бориса Зигангирова. Издание попыталось с ним связаться, однако недобросовестный специалист не взял трубку.

Зато удалось найти бывшего работника Зигангирова. Правда, он проработал на него один день. По его словам, все строители регулярно были в состоянии алкогольного опьянения, а ему самому на тот момент не было 18 лет. После проделанных работ оплату ему никто выдал.

Суд признал дом непригодным для жизни, однако людей все еще никто не переселяет. Местные жители уже обращались в Госжилфонд республики, который являлся дольщиком, участвовавшим в финансировании строительных работ, напрямую к президенту России Владимиру Путину и в Следственный комитет. В последней инстанции их пригласили на личную встречу и пообещали разобраться.

Фото: скриншот

— Руководство республики у нас очень много информации запросило, во-первых, запросили у нас, где можно дом построить, земельный участок, вот здесь, ниже, вроде мы предложили земельный участок. Во-вторых, запросили, сколько у нас есть «вторички», — отметил руководитель исполкома Азнакаевского района Айдар Шамсутдинов.

Жители дома боятся, что разбирательства продлятся еще долго, и видят единственный выход из ситуации в переселении. Простоит ли здание, вышедшее словно из фильма «Дурак», хотя бы эту зиму — неизвестно.

До конца 2022 года в Госдуму внесут законопроект, который установит единые правила расселения аварийных домов. В частности, закон введет требование на одновременное расселение таких сооружений и установит сроки для этого.



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Елизавета Пуншева