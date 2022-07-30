Изнанка Казани: остатки табачной фабрики за Дворцом земледельцев

Фото: Максим Кокунин

Древние развалины, спрятанные за неуклюжим новоделом — краткое описание архитектурного облика Казани. Вот и пафосный Дворец земледельцев с «засохшим» железным деревом на фасаде и убогими чиновничьими интерьерами скрывает за собой руины старого монастыря, в зданиях которого в советское время производили папиросы и сигареты. Изнанку одного из символов парадно-туристической Казани приоткрывает «Реальное время».

Дворец Земледельцев был построен в 2010 году на месте снесенной обветшалой застройки в начале Федосеевской улицы. Стоимость его возведения составила 2,2 млрд рублей, а проект был выполнен компанией «Антика-плюс». Сейчас в левой половине здания базируется Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а в правой — подведомственные организации.

Фото: Максим Кокунин

Эклектичный и монументальный экстерьер здания, имеющего два симметричных крыла с порталами и центральную часть с порталом и классическим куполом, включает разнообразные малые архитектурные формы. Считается, что своей формой корпуса и заимствованиями архитектурных элементов напоминает Пти-Пале или один из корпусов Хофбурга в Вене, а с боковой стороны — Витториано в Риме.

Фото: Максим Кокунин

Центральный элемент здания — бронзовое дерево высотой 20 метров. Оно имеет зеленую подсветку в темное время суток, которая символизирует листву и завораживает проходящих мимо туристов своими переливами по скульптурам дворцовых стен. Перед ним разбита площадь, вдоль которой также расположены не менее знаменитые и архитектурно насыщенные дома — ТСЖ «Дворцовая набережная».

Фото: Максим Кокунин

Однако и по сей день между всеми этими архитектурными элементами из ампира и классицизма на застывших в восторге людей смотрят ничем непримечательные и даже пугающие окна старых зданий.

Фото: Максим Кокунин

На деле за всей этой искусной лепниной дворца прячется целый комплекс построек, который хранит в себе огромную историю. И если большинство жителей города никогда не обращало внимания на эти строения, то они наверняка могли заметить, как в течение нескольких лет над этим местом рос величественный купол собора Казанской иконы Божией Матери.

Фото: Максим Кокунин

На 15-метровом холме за дворцом расположен один из главных казанских соборов, который реконструировался с 2016 года. Наибольшую известность он получил в 2021 году, когда его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но даже тогда мало кто из местных жителей или туристов оглядывался вокруг этого храма.

Фото: Максим Кокунин

Те самые руины являются его частью, а точнее, частью Богородицкого монастыря. Здесь нам нужно углубиться в историю: в 1579 году 9-летняя девочка Матрона обрела икону на месте, указанном ей во сне. Рассказ об этом и о первых чудесах иконы впервые составил очевидец событий — священник Ермолай будущий патриарх Гермоген. Обретение чудотворной иконы всего через 27 лет после взятия Казани русскими войсками было воспринято как символическое событие. В том же году по указу Ивана Грозного на месте обретения был основан девичий монастырь, а первой монахиней в нем стала сама девочка.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что ту самую икону в 1612 году ополчение Минина и Пожарского по благословению местоблюстителя патриаршего престола казанского митрополита Ефрема взяло с собой в поход на Москву. Уже в будущем приток паломников сделает Богородицкий монастырь известной святыней Среднего Поволжья.

Фото: Максим Кокунин

Территория монастыря занимала несколько гектаров, а его архитектурный ансамбль по своему масштабу не имел равных в Поволжье. Главный собор, который и был восстановлен не так давно, был построен в 1798—1808 годах. К северу от него расположен Никольский храм (1810—1816), а к югу — Крестовоздвиженский (1882—1884).

Фото: Максим Кокунин

Два основных корпуса монастыря — Настоятельский и Никольский (1820—1840) — составляют полукруг, замыкающий весь ансамбль в единое целое. Именно они, с уже более поздними надстройками, а также стенами, башнями и воротами — представляют те остатки истории, которые проглядывают из-за уже рассмотренных ранее куполов и шпилей дворца.

Фото: Максим Кокунин

В настоящее время большая часть монастыря представляет собой действующие храмы, которые также были восстановлены из руин, но чуть ранее. Однако некоторые его детали уже попросту невозможно вернуть. Например, 55-метровая колокольня на месте которой сейчас стоит пятиэтажная хрущевка.

Фото: Максим Кокунин

После закрытия Казанского Кремля в 1918 году в монастырь были перенесены главные уцелевшие святыни Казанской епархии: мощи святых Гурия и Варсонофия Казанских. И хотя монастырь уже был упразднен, в течение 1920-х годов на его территории действовала официально зарегистрированная православная община. Но уже в 1929 году в жилых корпусах монастыря городские власти попробовали разместить общежитие педагогического техникума. Главный храм использовался как склад для хлеба, а зерно ссыпалось под иконостас.

Фото: Максим Кокунин

Также в 1929 году закрывается церковь Николы Тульского, а Крестовоздвиженскую отдают для помещений Горкомхоза. В 1931 году всю православную общину в 125 человек перевели в Петропавловский собор. Еще через два года храмы частично разрушают, а колокольню сносят и оставляют от нее только первый ярус. Так, на территории монастыря пытаются создать кинематографическое производство «Восток».

Фото: Максим Кокунин

Все церкви были отданы киностудии, и уже к 1933 году там проложили кинопавильон. Левое крыло монастыря становится кинолабораторией. Однако возникают проблемы, а к 1935 году все кинопроизводство закрывается.

Фото: Максим Кокунин

Во времена Великой Отечественной войны в зданиях бывшего монастыря вновь появляется жизнь. Так, в 1942 году на это место были эвакуированы две табачные фабрики: московская «Дукат» и ленинградская. Табачное производство развернули в монашеских корпусах и в храме Николы Тульского.

Фото: Максим Кокунин

Существует легенда, что Казанская табачная фабрика также была и оборонным предприятием, так как производство советских папирос было схоже с производством патронов. В частности, из-за практически одинакового диаметра гильз. Так, на этом самом месте производились папиросы: «Алтынчеч», «Аэрофлотские», «Беломорканал», «Казань», «Кино», «Любительские», «Новогодние», «Норд», «Октябрьские», «Первомайские», «Рубин», «Фронтовые», «Прибой», «Шурале» и «Юбилейные». Среди наиболее известных сигарет: «50 лет табачной фабрике», «Аврора», «Алтын йолдыз», «Астра», «Булгар», «Делегатские», «Идел», «Казань», «КАМАЗ», «Космос», «Памир», «Полет», «Прима» и «Сабантуй».

Фото: Максим Кокунин

Табачная фабрика неоднократно меняла свое название и директоров. В конце 90-х у предприятия появляются проблемы с налогами, и в 1999 году она закрывается. Однако в 2000 году она вновь запускает свое производство, но лишь на четыре года. В 2005 году у фабрики отбирают здания и передают Казанской епархии. Так монастырь начинает свое возрождение, но уже как мужской, хотя до своего закрытия он был женским.

Фото: Максим Кокунин

В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов в День народного единства и праздник Казанской иконе Божией Матери (4 ноября) подписал указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери». В соответствии с ним 21 июля 2016 года на месте возрождаемого собора был заложен первый камень.

Фото: Максим Кокунин

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