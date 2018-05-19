Ковалева Фарида Рахибовна

Общая информация

Директор ГАОУ СПО «Международный колледж сервиса»

Образование:

Окончила Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности (1982 г.), Центр подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов Казанского государственного технологического университета (2000 г.), Российский государственный университет туризма и сервиса (2008 г.), Институт дополнительного профессионального образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический университет» (2008 г.), Немецкую академию менеджмента Нижней Саксонии (2008 г.), факультет повышения квалификации преподавателей вузов Казанского государственного технологического университета (2008 г.), Международную академию управления и технологий (2009 г.), Институт развития образования Республики Татарстан (2009 г.).

Трудовая деятельность:

1981 — 1988 гг. — заместитель директора по учебной работе в Казанском УКП ВЗИТЛП.

1988 — 2005 гг. — старший преподаватель кафедры моды и технологии, заместитель декана факультета легкой промышленности и моды в Казанском государственном технологическом университете (КГТУ).

2005 — 2008 гг. — доцент кафедры моды и технологии, заместитель директора института технологии легкой промышленности, моды и дизайна КГТУ.

В 2008 г. — директор ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 115».

С 2008 г. — директор ГБОУ СПО «Международный колледж сервиса».

Кандидат педагогических наук, доцент.

Заслуженный работник легкой промышленности РТ.

Награждена почетной грамотой комитета по делам детей и молодежи администрации г. Казани (1998 г.), грамотой руководства Казанского государственного технологического университета (1999 г.), почетными грамотами министерства экономики и промышленности Республики Татарстан (2000 г.), администрации Казанского совета народных депутатов (2001 г.), министерства образования и науки Российской Федерации (2002 г.), комитета молодежи и спорта г. Казани, медалью «В память 1000-летия Казани» (2006 г.).

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