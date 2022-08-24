Правительственная комиссия одобрила 12 из 18 объектов строительства в историческом поселении Казани

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях региона. В ходе него на обсуждение были вынесены 18 объектов строительства и реконструкции в историческом поселении Казани. Из них 12 объектов получили одобрение, а еще 6 будут включены в маршрут объезда для более детального осмотра, сообщает пресс-служба главы республики.

Первый объект — жилой комплекс по ул. Сары Садыковой. Трехэтажный объект за Юнусовской площадью будет построен с использованием качественных материалов.

Вторым был презентован жилой дом в два этажа — также на ул. Сары Садыковой. Президент предложил еще раз обсудить оба этих проекта, возможно — с выездом на место строительства.

Третий объект — проект офисного здания по ул. Рустема Яхина, 4 имеет 4 этажа. Проект получил одобрение членов комиссии.

Не получил одобрения торговый центр с объектами общественного питания, общежитие по ул. Межлаук, 26.

Пятый объект — торгово-гостиничный центр по ул. Петербургская с подземным паркингом — был одобрен.

Проект реконструкции жилого дома 4-этажного по ул. Бутлерова также был отложен — решено ознакомиться с ним на выезде.

Седьмой объект был одобрен — это реновация жилого дома по ул. Горького и строительство двух новых жилых домов с учетом имеющегося объекта культурного наследия.

Проект 3-этажной гостиницы по ул. Гаяза Исхаки в непосредственной близости от Колхозного рынка также был одобрен.

Девятый объект — здание по ул. Московская,76. Проект уже несколько раз рассматривался на заседании комиссии, снижена его этажность. Он получил одобрение.

Получило одобрение строительство жилого комплекса по ул. Жуковка (Кировский район Казани, возле Зилантова монастыря).

Жилой дом по ул. Большая (Адмиралтейская слобода) также был одобрен.

Далее был одобрен (с учетом высказанных ранее замечаний) проект офисного центра с подземным паркингом по ул. Право-Булачная.

Гостиница по ул. Бурхана Шахиди была представлена в двух вариантах — в современном и с учетом исторического стиля. Одобрен второй вариант.

Два следующих проекта не получили одобрения и их решено рассмотреть с выездом на место строительства. Это жилой дом по ул. Волкова и двухэтажный жилой дом по ул. Хади Атласи.

Три следующих проекта были одобрены. Все три — индивидуальные жилые дома с сохранением исторического облика по улицам Пехотная, Фатхуллина, Карельская.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поручил согласовать проект, обозначающий границы Билярска для сохранения его исторического облика. Отмечается, что утверждение данного проекта даст возможность сохранить архитектурный облик города за счет согласования разрешительной документации в границах исторического поселения, а также позволит сохранить ценность элементов городского масштаба (предмет охраны).

В свою очередь, предметом охраны Билярска являются исторически ценные градоформирующие объекты, которых около 30 единиц. Среди них: здание историко-географического музея, Дом культуры по ул. Калинина,1, ряд жилых домов по ул. Красноармейской, Куйбышева, Кирова и другие.



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Максим Кокунин