Цитаты недели: Набиуллина — о поиске дна, Медведев — об «упоротом гетьмане», Греф — о кризисе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Россия и мир сейчас живут в историческое время, и события уходящей недели не исключение. Это и выборы в США, из-за которых может рухнуть «привычный мир дедушки Байдена», и нарастающие сложности российской экономики, конца которым не видно, и проблемные вопросы быта мобилизованных в зону СВО. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что не любит «искать дно», а белорусский президент Александр Лукашенко предлагает странам-соседям вместе готовить шашлыки. Об этих и других заметных происшествиях — в подборке самых ярких цитат недели по версии «Реального времени».



О поиске дна российской экономики

Я так не люблю искать дно в любых вопросах. <…> Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина избежала прямого ответа на вопрос, прошла ли отечественная экономика пик спада, сославшись на то, что ей не по душе искать дно у чего бы то ни было. Глава ЦБ лишь напомнила, что в тяжелые для этой сферы времена требуется ускорять структурную трансформацию. По ее прогнозу, она продлится в России еще несколько лет, но ее может осложнить мировой кризис.



О порядке и ответственности

Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться <...> Мы все здесь одна семья. Все мы ответственные.

Президент Татарстана Рустам Минниханов после ситуации с «бунтом» в одном из пунктов размещения мобилизованных в Казани призвал не допускать впредь подобных ситуаций. Он поручил республиканскому оперштабу и призывной комиссии по мобилизации выстроить четкую слаженную работу по обеспечению нормальных бытовых условий мобилизованных. Ситуацию Рустам Минниханов предложил не замалчивать, обратив внимание, что с «людьми, конечно, надо как-то объясняться». Ситуацию с мобилизованными все же решили — вопрос, как заверили в Минобороны России, улажен.

О выборах в США

Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой.

Так голосование на промежуточных выборах в США, на которых избирались все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть его Сената, прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По предварительным результатам, лидировали республиканцы, а это, по мнению политика, говорит о том, что действующему американскому лидеру Джо Байдену и его антироссийскому курсу с поддержкой Киева осталось не долго. Свой пост в telegram-канале экс-президент России сопроводил картинкой с картой мира и летящей на шарах с флагом НАТО и его государств-членов свиньей. Надпись на ней гласит: «Я писал, что от нас отвернулись некоторые надменные страны и их подсвинки. Но весь мир не хрюкает с ними в хоре».

О прыжках Валиевой «на бис»

Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок.

В конце прошлой недели олимпийская чемпионка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла третий этап Гран-при по фигурному катанию в своем родном городе. В произвольной программе она заявляла четверной тулуп, но в итоге упала с него. Завершив выступление, спортсменка решила исполнить его на бис перед казанцами, однако две попытки вновь закончились приземлением на лед. Инициативу Камилы Валиевой не оценил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. По его мнению, такое поведение не укладывается в рамки соревнований, где все регламентировано и строго. И даже переполненность эмоциями не повод отходить от устоявшихся порядков.

О конце кризиса

Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим.

Завершения кризиса в экономике на горизонте не предвидится, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Но это его совсем не печалит и не тревожит. В кризисе он видит изюминку, которая делает жизнь ярче и насыщеннее. По его прогнозу, в ближайшие годы жизнь станет еще интереснее.



О шашлыках

Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает заверять, что его страна никому не враг и готова выручить соседние государства. Не в первый раз он говорит о помощи замерзающим из-за энергетического кризиса европейцам: «Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова». С соседями по границе Лукашенко готов использовать топор не для войны, а для колки дров, чтобы вместе топить печку и готовить шашлыки.



О неугодившем мобилизованным

Покупали по максимуму то, что было. Другого ничего не было. Десятки миллионов рублей на это потратили. Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится, покупайте сами. Уж всем не угодишь, наверное. Вот сейчас, я знаю, разгрузку купили хорошую. Но найдется тот, кто скажет, что ему карманов не хватает, цвет не тот.

Частичная мобилизация, которая завершилась в России в конце октября, не обошлась без скандальных историй, связанных в том числе с обмундированием. Жалобами мобилизованных на выданную экипировку возмутился губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, ответственные за это действовали в условиях ограниченного времени и потратили большие суммы, иначе говоря, старались. Тем, кто недоволен, он порекомендовал обеспечить себя необходимым на свой вкус.

О дешевом хайпе экоактивистов

К экологическим проблемам необходимо привлекать внимание, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства. Нельзя, чтобы экологические проблемы становились поводом для дешевого хайпа <...> Те, кто привлекает внимание к экологии путем вандализма и порчи предметов искусства, только дискредитируют экологию. Потому что эколог не равно вандал.

В последнее время экоактивисты выбирают весьма неоднозначные способы привлечь внимание к проблемам окружающей среды — приклеивают себя к картинам и другим вещам или же поливают их томатным супом. По мнению министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, этот подход в корне неверный, так как носит противоправный характер. Акции экозащитников он назвал «дешевым хайпом», напомнив, что настоящие экологи ничего не портят.

О мобилизованных

И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? А что ты должен Родине? Но мы же эти вопросы никогда не задавали. 30 лет современной России эти вопросы нельзя же было задавать.

Поступающими от мобилизованных жалобами и тем, что они уходят со своих позиций из-за недовольства экипировкой, возмутился и телеведущий Владимир Соловьев. В них он увидел капризы и эгоизм — якобы те исходят из позиции, что им все должны. За сказанное он подвергся критике сам, в том числе и со стороны своих коллег. Многие выразили недоумение, как Соловьев, будучи в тепле и комфорте, может так обращаться к мобилизованным, которые выполняют свой долг не в самых простых условиях.

О черной дыре американского бюджета

Марс — это не шоколад. Milky Way — это тоже не шоколад. Черная дыра — один парень c Украины.

Такая креативная реклама на этой неделе появилась на медиафасаде одного из небоскребов в центре Нью-Йорка. С помощью нее сотрудники Американского музея естественной истории решили наглядно и доступно донести до граждан США, как помощь Киеву отражается на бюджете страны. Анимационные картинки показали планету Марс и Млечный путь, а черную дыру проиллюстрировали фотографией украинского президента Владимира Зеленского.

