Цитаты недели: Набиуллина — о поиске дна, Медведев — об «упоротом гетьмане», Греф — о кризисе
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Россия и мир сейчас живут в историческое время, и события уходящей недели не исключение. Это и выборы в США, из-за которых может рухнуть «привычный мир дедушки Байдена», и нарастающие сложности российской экономики, конца которым не видно, и проблемные вопросы быта мобилизованных в зону СВО. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что не любит «искать дно», а белорусский президент Александр Лукашенко предлагает странам-соседям вместе готовить шашлыки. Об этих и других заметных происшествиях — в подборке самых ярких цитат недели по версии «Реального времени».
О поиске дна российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина избежала прямого ответа на вопрос, прошла ли отечественная экономика пик спада, сославшись на то, что ей не по душе искать дно у чего бы то ни было. Глава ЦБ лишь напомнила, что в тяжелые для этой сферы времена требуется ускорять структурную трансформацию. По ее прогнозу, она продлится в России еще несколько лет, но ее может осложнить мировой кризис.
О порядке и ответственности
Президент Татарстана Рустам Минниханов после ситуации с «бунтом» в одном из пунктов размещения мобилизованных в Казани призвал не допускать впредь подобных ситуаций. Он поручил республиканскому оперштабу и призывной комиссии по мобилизации выстроить четкую слаженную работу по обеспечению нормальных бытовых условий мобилизованных. Ситуацию Рустам Минниханов предложил не замалчивать, обратив внимание, что с «людьми, конечно, надо как-то объясняться». Ситуацию с мобилизованными все же решили — вопрос, как заверили в Минобороны России, улажен.
О выборах в США
Так голосование на промежуточных выборах в США, на которых избирались все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть его Сената, прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По предварительным результатам, лидировали республиканцы, а это, по мнению политика, говорит о том, что действующему американскому лидеру Джо Байдену и его антироссийскому курсу с поддержкой Киева осталось не долго. Свой пост в telegram-канале экс-президент России сопроводил картинкой с картой мира и летящей на шарах с флагом НАТО и его государств-членов свиньей. Надпись на ней гласит: «Я писал, что от нас отвернулись некоторые надменные страны и их подсвинки. Но весь мир не хрюкает с ними в хоре».
О прыжках Валиевой «на бис»
В конце прошлой недели олимпийская чемпионка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла третий этап Гран-при по фигурному катанию в своем родном городе. В произвольной программе она заявляла четверной тулуп, но в итоге упала с него. Завершив выступление, спортсменка решила исполнить его на бис перед казанцами, однако две попытки вновь закончились приземлением на лед. Инициативу Камилы Валиевой не оценил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. По его мнению, такое поведение не укладывается в рамки соревнований, где все регламентировано и строго. И даже переполненность эмоциями не повод отходить от устоявшихся порядков.
О конце кризиса
Завершения кризиса в экономике на горизонте не предвидится, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Но это его совсем не печалит и не тревожит. В кризисе он видит изюминку, которая делает жизнь ярче и насыщеннее. По его прогнозу, в ближайшие годы жизнь станет еще интереснее.
О шашлыках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает заверять, что его страна никому не враг и готова выручить соседние государства. Не в первый раз он говорит о помощи замерзающим из-за энергетического кризиса европейцам: «Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова». С соседями по границе Лукашенко готов использовать топор не для войны, а для колки дров, чтобы вместе топить печку и готовить шашлыки.
О неугодившем мобилизованным
Частичная мобилизация, которая завершилась в России в конце октября, не обошлась без скандальных историй, связанных в том числе с обмундированием. Жалобами мобилизованных на выданную экипировку возмутился губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, ответственные за это действовали в условиях ограниченного времени и потратили большие суммы, иначе говоря, старались. Тем, кто недоволен, он порекомендовал обеспечить себя необходимым на свой вкус.
О дешевом хайпе экоактивистов
В последнее время экоактивисты выбирают весьма неоднозначные способы привлечь внимание к проблемам окружающей среды — приклеивают себя к картинам и другим вещам или же поливают их томатным супом. По мнению министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, этот подход в корне неверный, так как носит противоправный характер. Акции экозащитников он назвал «дешевым хайпом», напомнив, что настоящие экологи ничего не портят.
О мобилизованных
Поступающими от мобилизованных жалобами и тем, что они уходят со своих позиций из-за недовольства экипировкой, возмутился и телеведущий Владимир Соловьев. В них он увидел капризы и эгоизм — якобы те исходят из позиции, что им все должны. За сказанное он подвергся критике сам, в том числе и со стороны своих коллег. Многие выразили недоумение, как Соловьев, будучи в тепле и комфорте, может так обращаться к мобилизованным, которые выполняют свой долг не в самых простых условиях.
О черной дыре американского бюджета
Такая креативная реклама на этой неделе появилась на медиафасаде одного из небоскребов в центре Нью-Йорка. С помощью нее сотрудники Американского музея естественной истории решили наглядно и доступно донести до граждан США, как помощь Киеву отражается на бюджете страны. Анимационные картинки показали планету Марс и Млечный путь, а черную дыру проиллюстрировали фотографией украинского президента Владимира Зеленского.
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