Рустам Минниханов на заседании оперштаба призвал провести модернизацию системы работы военных комиссариатов
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совместное заседание Оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан. В ходе него глава региона заявил о необходимости модернизации системы работы военных комиссариатов.
Военный комиссар республики Сергей Погодин доложил об итогах частичной мобилизации. Он отметил, что ежедневная совместная работа с муниципалитетами позволила выполнить задание в срок. В свою очередь, Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость совершенствования работы.
— По итогам частичной мобилизации президент Российской Федерации отметил необходимость модернизации всей системы работы военных комиссариатов во взаимодействии с региональными органами власти. Нам следует также навести порядок в части учета военнообязанных, — цитирует его пресс-служба.
Кроме того, президент остановился на вопросе создания нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания.
— Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания и организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь — мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы, житейские там, организационные, правовые — мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток — это наш общий недостаток. Вы посмотрите: палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот мы здесь как бы одна семья. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то недосмотрели, — заявил Минниханов.
Также на заседании был заслушан доклад о поддержке семей военнослужащих. Глава республики дал поручение организовать выплаты по 20 тысяч рублей детям добровольцев, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
— Все меры поддержки должны дойти до каждой семьи. Органам власти с привлечение общественности и волонтеров следует развернуть широкую разъяснительную работу. Важно окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием, — заключил он.
Напомним, сегодня сообщалось, что в Татарстане расширили состав оперативного штаба по реализации указа президента России Владимира Путина о введении режима базовой готовности. Так, число его участников выросло до 32 человек.
Новыми членами штаба стали заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, а также заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров. Кроме того, в его состав вошли:
- зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов,
- начальник Татарстанской таможни Марат Гараев,
- директор «Почты России» Ильнур Махмутов,
- военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов,
- замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.
Оперштаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), был создан 20 октября. Ему, с учетом текущей ситуации и возникающих рисков, необходимо обеспечивать подготовку предложений:
- по проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по реализации мер по удовлетворению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения;
- по реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных гособъектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и др.
Первое заседание штаба под руководством Рустама Минниханова прошло 21 октября. На заседании обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорта, системы ЖКХ, энергетики.
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