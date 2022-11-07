Рустам Минниханов на заседании оперштаба призвал провести модернизацию системы работы военных комиссариатов

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совместное заседание Оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан. В ходе него глава региона заявил о необходимости модернизации системы работы военных комиссариатов.

Военный комиссар республики Сергей Погодин доложил об итогах частичной мобилизации. Он отметил, что ежедневная совместная работа с муниципалитетами позволила выполнить задание в срок. В свою очередь, Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость совершенствования работы.

— По итогам частичной мобилизации президент Российской Федерации отметил необходимость модернизации всей системы работы военных комиссариатов во взаимодействии с региональными органами власти. Нам следует также навести порядок в части учета военнообязанных, — цитирует его пресс-служба.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, президент остановился на вопросе создания нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания.

— Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания и организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь — мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы, житейские там, организационные, правовые — мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток — это наш общий недостаток. Вы посмотрите: палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот мы здесь как бы одна семья. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то недосмотрели, — заявил Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Также на заседании был заслушан доклад о поддержке семей военнослужащих. Глава республики дал поручение организовать выплаты по 20 тысяч рублей детям добровольцев, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

— Все меры поддержки должны дойти до каждой семьи. Органам власти с привлечение общественности и волонтеров следует развернуть широкую разъяснительную работу. Важно окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием, — заключил он.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, сегодня сообщалось, что в Татарстане расширили состав оперативного штаба по реализации указа президента России Владимира Путина о введении режима базовой готовности. Так, число его участников выросло до 32 человек.

Новыми членами штаба стали заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, а также заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров. Кроме того, в его состав вошли:

зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов,

начальник Татарстанской таможни Марат Гараев,

директор «Почты России» Ильнур Махмутов,

военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов,

замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Оперштаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), был создан 20 октября. Ему, с учетом текущей ситуации и возникающих рисков, необходимо обеспечивать подготовку предложений:

по проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по реализации мер по удовлетворению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения;

по реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных гособъектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и др.

Первое заседание штаба под руководством Рустама Минниханова прошло 21 октября. На заседании обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорта, системы ЖКХ, энергетики.

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Максим Кокунин